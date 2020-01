Les liens d’amitié entre Vicenza et Annecy continuent de se tisser

A l’approche de noël, l’association « Gli Amici di Annecy » nous a envoyés deux ambassadeurs venus de Vicenza.

Fioravante Rossi Président de « Gli Amici di Annecy »



Dès janvier 2019, j’ai eu envie de faire connaître votre belle ville à nos adhérents car j’ai eu la chance de venir à Annecy à plusieurs reprises.

Nous avons créé à Vicenza l’association « Gli amici di Annecy » le 15 janvier 2019 et notre première intention a été d’organiser un voyage en car à Annecy. Nous avons même pensé renouveler l’opération tous les six mois. Si mon travail et mes engagements politiques ne m’en empêchaient pas, je viendrais ici tous les mois !

Je dois m’occuper de notre association qui compte à ce jour 117 adhérents et qui devrait prendre de l’ampleur en 2020. Nous ne souhaitons pas nous limiter à des voyages et visons d’autres objectifs.

En janvier 2020, nous organisons pendant un mois une exposition photographique sur le thème de l’hiver. Nous souhaitons intégrer des étudiants et des jeunes à notre démarche associative.

Tous les pays vivent en ce moment des difficultés, une période de crise mais je vois chez nos adhérents un enthousiasme à mener dans la convivialité une action commune avec nos amis d’Annecy.



Rosario Vigneri



Oui, c’est la première fois que je viens à Annecy. J’en parlais ce matin en traversant le centre d’Annecy avec Mireille Brasier et d’autres amis, sincèrement, je ne m’attendais pas à découvrir une ville si belle.

Comme conseiller municipal de Vicenza, j’ai connu Annecy par l’intermédiaire du jumelage et par le journal local d’Annecy distribué à tous les conseillers. Ne l’étant plus, j’ai adhéré à l’association « Gli amici di Annecy » car je suis très lié à son Président.

J’espère revenir ici avec des personnes qui partagent mes centres d’intérêt et seront sensibles aux beautés de la ville, aux paysages et à la communauté des habitants. J’ai une petite réserve cependant à l’égard du tourisme de masse, dont la contrepartie devient trop lourde.

Annecy mérite qu’on s’y attache et qu’on en approfondisse l’approche sous tous les angles.



Mireille Brasier



Cette relation entre Annecy et Vicenza se construit sous le signe de l’amitié et pour la jeunesse, qui est notre objectif commun numéro 1.Nous voulons des jeunes qui s’engagent, notre fonctionnement leur permettra de s’investir pleinement.

Engagement, éducation, vie démocratique, accessibilité de notre association et de tous ses objectifs ouverte à toutes et à tous. Nous ne souhaitons pas nous limiter à un seul axe ; la commune nouvelle nous invite à nous ouvrir à toutes les rencontres possibles avec l’Italie dans une vraie transversalité.

Nous ne souhaitons pas bousculer ce qui existe déjà mais le compléter et l’enrichir. On peut imaginer à terme une association transfrontalière Annecy/Italie. La réflexion est en cours, Meythet et Cran peuvent s’y inscrire.