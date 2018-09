Les décisions absurdes III. Christian Morel (Gallimard)

Notre beau pays, la France, compte nombre de champions du monde de pâtisserie et serait aussi le champion du millefeuille administratif.



Pas étonnant à lire ce troisième livre de Christian Morel.



Parmi les causes qui poussent à édicter encore et toujours plus de règles, en voici quelques unes que cite l’auteur.



Une règle permet au responsable qui l’a mise en place de renvoyer sur les subordonnées le fait qu’elle n’est pas respectée. Elle devient un facteur de contrôle et de pouvoir.

Elle peut constituer un «doudou» rassurant qui évite de prendre initiatives et responsabilités.

Le respect des règles permet de mettre en place des évaluations. A se demander si on n’édite pas certaines règles uniquement pour pouvoir procéder à des évaluations, ce qui semble souvent être le cas dans le domaine de l’enseignement qui va de mal en Pisa.



A suivre les règles en place pour prendre le moins de risques possible, les intervenants renforcent ces mêmes règles, pertinentes ou non.

La règle est «un moyen d’exister»

«Fabriquer des règles permet de se montrer à soi-même et de montrer aux autres qu’on existe, qu’on est utile».



Cet univers de réglementation constitue aussi une source importante de revenus pour les experts, spécialistes, professionnels chargés d’en contrôler le respect, avec plus ou moins de succès et de pertinence comme le prouvent les scandales récents dans le monde de l’automobile.



Il est bien connu que tout système a d’abord pour but sa propre perpétuation, indépendamment de l’intérêt qu’il représente pour la communauté.