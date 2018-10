Les cinémas Nemours-Annecy fêtent leurs 40 ans !

Pour ce 40°anniversaire, vous proposez une programmation intéressante.

Oui, on va avoir Jeanne Herry. Son premier film avec Sandrine Kiberlain, «Elle l’adore», est génial. Elle sera là pour son 2°film le 27 octobre… parce qu’elle vient en vacances avec ses enfants pour la Toussaint. On devrait avoir aussi Nils Tavernier pour «L’incroyable histoire du facteur Cheval». Avec Gamblin dans le rôle du facteur.



En réalité, pour ces 40 ans tout est très organisé et improvisé à la fois.

Oui ! En ce moment on a « Capharnaüm », avec un débat organisé par René Richoux, de Plan Large.



Au-delà du cinéma, vous êtes un pilier de la culture.

Nous suivons beaucoup l’actualité de Bonlieu et essayons de faire venir des acteurs qui y passent pour mettre en relation le théâtre et le cinéma. On va voir ce qu’on peut faire cette saison avec Philippe Torreton.



Il y aura Isabelle Adjani à Bonlieu…

Elle est déjà venue chez nous.



Aux Nemours on voit que vous travaillez en équipe.

Oui, parce qu’en plus, il faut savoir faire plusieurs choses. S’occuper des affiches, des avant premières. Comme dans tous les cinémas la pratique du métier a beaucoup évolué, les conditions techniques de la projection ont été révolutionnées. On est loin de l’époque du 35 mm où il fallait changer de lanterne toutes les 20 minutes.



Les contraintes de sécurité n’étaient pas les mêmes. Ça nous renvoie à « Cinéma Paradiso ».

C’était le métier de mon père. Il a commencé comme ça avec ma mère ; ils tendaient un drap dans les bars…



Quel est le tout premier film qui vous a marqué ?

Celui dont nous parlions, « Cinéma Paradiso ». C’était mon histoire, l’histoire de mon père. La fin du film est à pleurer, quand Jacques Perrin voit tout les bouts de films mis bout à bout, c’est à tomber. En fait, je suis devenue cinéphile avec les films d’Alan Parker, de ces Anglais qui ont fait des films sur l’humain. Ma référence est « Birdy ».

Le cinéma colle à la société, à l’actualité. On parle beaucoup des réfugiés, des migrants en ce moment.



Les Nemours ont passé « Fortuna ». Un très grand film sur ce thème.

Grâce à ces films, à « Amin », les gens voient plus large.



Vous avez raison, tous ces thèmes d’actualité, on les voit à la télé, mais ils prennent une autre dimension au cinéma, le temps qui leur est consacré, le regard, ne sont pas les mêmes.

Et quand on sort du cinéma, les familles d’immigrés sont là, il y a la Croix Rouge. Il y a aussi les films sur l’écologie.



Vous fêtez les 40 ans des Nemours, mais le cinéma que vous évoquez est tout jeune, il a encore beaucoup d’avenir avec les thèmes que vous évoquez. On voit que vous êtes une passionnée.

Bien sûr. Nous avons projeté dernièrement « Nos batailles ». Ce film m’a bouleversée.