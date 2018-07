Les Pyroconcerts de Talloires, « ça emballe grave ! »

8 août

16 août

23 août

Tous renseignements sur www.pyroconcerts.com.

Réservations sur ce site ainsi que qu'auprès de la Fnac et www.lac-annecy.com

Cette année lesse déclinent en une trinité, trois spectacles dans le même esprit sur trois dates, les, chaque soir à 21 heures 30, pour une durée de une heure trente et peut-être plus si affinités et atomes crochus entre les artistes et le public, pour la 3° soirée en particulier qui verra les adieux professionnels de, grand parmi les grands, pianiste sans lequel, souligne, les Pyroconcerts de Talloires n’existeraient peut-être pas tant l’artiste leur a apporté.Une approche synesthésique qui mêle les sensations visuelles et auditives pour créer des émotions inédites. Des spectacles vivants avec des musiciens sur scène ou sur ponton flottant dans le cadre historique, esthétique et intime de Talloires et de sa baie.« Un bœuf musical et pyrotechnique » dit Pierre-Eric Ougier, créateur des Pyroconcerts il y a trente ans ; « un spectacle vivant en réelle communication et interaction avec le public » et « la garantie d’une certaine folie. » Pour ceci, on peut faire confiance à l’auteur de ces propos dont la passion est communicative.dans le cadre de l’Abbaye, pour 600 personnes, à la lumière de 1000 bougies pour un Millénaire et dans un esprit très british avec le groupe vocaldont la prestation a capella signera l’envol des Pyroconcerts. Du charme dans l’intimité du jardin de l’Abbaye pour animer un éventail musical très éclectique qui s’ouvre de Monteverdi à Gershwin ou Queen.Pour l’occasion, l’Abbaye propose un dîner spécial avec place de concert en 1° catégorie au prix de 138 euros.Une première sur la plage de Talloires, pour mille personnes, face au château de Duingt qui s’ouvre de plus en plus au monde du spectacle., immense musicienne roumaine sera au piano par amitié pour Pierre-Eric Ougier et interprètera de la musique du monde en passant du jazz au classique pour illustrer les danses du monde. A ses côtés,, violoniste et valeur sûre puisqu’on le retrouvera leen compagnie de l’inimitable, du remarquabledans la baie de Talloires pour « un show multimedia surdimensionné » avec lasers de toute dernière génération, objets volants…et pour des musiques du monde qui passeront par Piaf et Aznavour.A noter que des places enfants sont accessibles dès 10 euros pour les trois soirées.Show devant pour cette trinité inspirée dans la baie de Talloires !