Le studio de cinéma d’animation AFRIKA TOON s’installe à Annecy

Vous-même, vous allez voyager entre la France et la Côte d’Ivoire ?

A raison de deux semaines en Côte d’Ivoire et deux semaines en France.



Vous allez alterner le ski en montagne et le ski nautique ! (rires)

C’est exactement ça !



Vous avez travaillé sur les contes africains, vous souhaitez continuer sur cet axe ?

Pour la filiale d’Annecy, nous sommes très ouverts aux projets même si nous souhaitons garder notre signature dans nos réalisations.



Annecy c’est d’une certaine manière Michel Ocelot et Kirikou… qui renvoient à l’Afrique. Il y a quelque chose d’assez cohérent dans votre démarche, même culturellement. Vous avez déjà des projets ?

Oui, nous en avons plusieurs en développement, nous sommes en phase d’acquisition de droits avec de grosses maisons d’édition en France, notamment pour l’adaptation de bandes dessinées ; nous avons aussi la démarche de développement de projets en interne, des créations originales du studio.



En vous installant à Annecy, vous allez bénéficier du contexte local mais vous y apportez aussi votre touche personnelle. C’est un échange.

Bien sûr, il y a notre expérience accumulée pendant ces quinze années et l’ouverture à l’éco système d’ici. Nous sommes là à la fois pour apprendre et pour apporter ce que nous savons faire. Nous avons l’accompagnement de l’équipe de CITIA, celui de Business France, celui de plusieurs dispositifs qui nous facilitent les choses.