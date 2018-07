Le Tour de France, quelle Histoire !

Alors qu’on se déchire entre nationalistes, pro européens, conservateurs, progressistes…quoi de mieux pour l’image de la France que le Tour qui fait un nouveau détour les 8/16 et 17 juillet 2018 par Annecy et le Grand-Bornand ?

Le 8 juillet, étape du Tour réservée aux cyclistes amateurs. 15000 environ qui parcourront l’étape réservée aux pros le 17 juillet. Village étape à Annecy les 6/7/8 juillet, avec des exposants, des animations.

Le 16 juillet, Annecy se transforme en une Capoue provisoire et offre ses délices au Tour…qui en repartira ragaillardi.

Le 17, étape entre Annecy et le Grand-Bornand avec passage au Plateau des Glières.

Quelle drôle d’idée ! Penseront certains. C’est oublier que le Tour est avant tout le Tour, c’est-à-dire la découverte de la France historique, culturelle, naturelle, la rencontre des gens en marcel-frites-merguez avec la Grande Histoire, sans interro écrite à l’arrivée.



Si le Tour est l’une des dernières vraies fêtes populaires qui suscite des rencontres entre les gens et leur Histoire, cette étape permettra de faire découvrir celle du Plateau des Glières, de ceux qui ont résisté pour défendre notre Liberté dont les réseaux sociaux, l’individualisme publicitaire nous détournent.



Retournons parfois aux racines, sans teinture, sans apprêt afin de découvrir qui nous sommes.

Si l’émotion, le suspense, la dramaturgie du Tour peuvent nous faire revenir à la Grande Boucle de l’Histoire, nous serons toutes et tous maillot jaune.