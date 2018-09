Le Brise Glace reprend son voyage

La capitaine, épaulée deet entourée par tout l’équipage a levé les amarres pour la 20°saison. Le Brise Glace reprend sa route.On a profité de la cale sèche de l’été pour rénover la salle de concert. Moyennant des tarifs éco, vous pouvez désormais voyager en première, avec plus d’espace pour circuler entre les nouveaux sièges et pour danser.En début de soirée les moteurs du Brise Glace vrombissaient de nouveau grâce à l’atelier percussions qui a rythmé quelques joyeux décibels.Visite de la salle rénovée, interventions des bonnes fées partenaires du Brise Glace.rappelle qu’il y a vingt ans, la partie n’était pas gagnée d’avance pour poser sur la rive du lac d’Annecy cette embarcation consacrée aux musiques amplifiées.Le navire fait désormais partie du paysage dans lequel il trace son chemin.Voici quelques unes des nombreuses escales aux noms évocateurs qui jalonneront cette croisière 2018/2019 : Coming Soon, South of Hell ,Elysian Fields, Duck Duck Grey Duck, Electro Deluxe, L’or du Commun, Enlarge Your Monster,Igorrr…..