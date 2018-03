"La robe de ma vie" en tournage prochainement à Thonon-les-Bains !

L

’émission

présentée par Cristina Cordula et diffusée sur M6 attend votre candidature ! Ils seront en tournage dès le mois d’avril à Thonon-les-Bains dans la boutique de Palomba Ferrari.

La production lance en effet un appel à candidature pour cette troisième saison. Ils recherchent des

en quête de la

pour le grand jour.

Dans la vie d'une femme, l'achat de sa robe de mariée est toujours un moment crucial et une expérience unique pour elle et ses proches. C'est LE vêtement le plus important qu'elle achètera ! Du lundi au vendredi, les téléspectateurs suivent les aventures de plusieurs futures mariées qui recherchent LA robe de leurs rêves pour le plus beau jour de leur vie. Chaque jour, une boutique, deux clientes et leurs accompagnants vivront cette incroyable quête !