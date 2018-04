"La femme qui ne vieillissait pas" de Grégoire Delacourt chez JC Lattès

L’écriture de Grégoire Delacourt n’est jamais aussi profonde que lorsqu’elle façonne mais ne dit pas tout. Quand elle suggère, donne au lecteur matière à façonner lui-même sa lecture, son livre et sa sensibilité. Quand elle donne à voir, à sentir et à ressentir sans imposer.



On se surprend alors à jouer au toboggan. Enfant, pour papa ou maman. « Regarde ! » et plus tard on poursuit ce même élan, mais pour qui, pour quoi sinon toujours par amour ?



Quand un homme se déguise en femme, il est au mieux un acteur dans un rôle de composition (voir du côté de Molière), au pire un travelo.



Mais quand un homme se glisse si bien dans la peau d’une femme pour écrire ?