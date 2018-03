La deuxième étoile

Réalisé par Lucien Jean-Baptiste, acteur du 2ème volet auprès de Anne Consigny, Firmine Richard, Roland Giraud...



La famille Elisabeth remet le couvert avec un retour dans les Alpes, pour fêter Noël en famille cette fois-ci !



La station des Gets reste le décor de leurs festivités à la fois pour rendre hommage au premier volet qui se déroulait déjà dans la station Haut-savoyarde mais aussi

pour rendre hommage à Bernadette Lafond disparue depuis...



C’est une multitude de situations plus rocambolesques les une que les autres qui vous attendent, portées par des personnages hauts en couleurs à tous les niveaux !



Un bon moment à partager en famille, dans la joie et la bonne humeur...