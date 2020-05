La Forge, l’aventure continue à Faverges-Seythenex

Philippe Serre, les initiatives engagées par Faverges avec La Forge et même de manière plus large faisaient déjà sens. Ce que nous vivons avec le Covid 19 en renforce encore l’intérêt.

Le Covid nous a obligés à suspendre beaucoup de choses. Ce n’est pas simple pour un projet tout neuf encore. Grâce au musée numérique, aux ressources de La Villette, nous avons quand même réussi à développer et à maintenir un certain nombre de choses à distance. Nous avons continué à apporter du contenu aux gens.

La Forge a été un lieu de grande solidarité. Nous avons prêté nos tablettes numériques à 3 EHPAD pour favoriser le lien entre les familles et les résidents de Chevaline, Faverges et Saint-Jorioz.

Nous avons doté une association locale de moyens nécessaires à la fabrication des masques, comme une imprimante 3D associée au FabLab. Près de 500 visières ont été distribuées gratuitement sur le territoire grâce à la solidarité initiée par La Forge. Les commerçants, les services publics, les EHPAD ont pu en bénéficier.

La Forge a montré qu’elle a de la ressource pour assurer des missions de solidarité.

Nous avons travaillé, pendant le confinement, le dossier de campus connecté qui nous permet de nous projeter dans l’avenir. Nous étions en relation avec le Président de l’Université Savoie Mont-Blanc pour discuter de La Forge. Monsieur Varashin est une personne extraordinaire, d’une ouverture d’esprit remarquable, disposé à réfléchir avec nous aux liens entre l’Université et La Forge et qui nous parle d’un projet en cours de préparation au Ministère, un campus connecté. Il nous recommande de porter notre candidature et nous promet son soutien.

Ce campus complétera parfaitement l’accès à la connaissance pour tous que propose avec ce campus connecté qui permettra une reconnaissance officielle, universitaire, des savoirs. Construire un autre monde grâce à l’émancipation des individus, voilà le maître mot de La Forge.

Nous sommes en train de produire les bilans des cafés citoyens qui ont été organisés, de la Fête de la Science… Ils sont excellents. L’ouverture à la connaissance est très large puisqu’elle touche à la culture, à l’art, à la science avec des publics divers. On sent qu’on tient un truc ! Le Président de l’Université et la rectrice de Grenoble ont accepté de déposer avec nous une co-candidature pour l’obtention d’un campus collectif.