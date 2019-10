La Forge, Tiers-Lieu Culturel Faverges-Seythenex

Un nouvel esprit qui s'inscrit dans la continuité puisque "" vient étymologiquement du mot latin "", forge.Ce nouvel esprit est parfaitement incarné par la municipalité locale et par sa réactivité : un an après la mise en liquidation de l’usine Bourgeois située à Faverges ouvrait, à la rentrée 2019,sur le territoire des deux Savoie, à l’autre bout du lac, une structure ouverte, en devenir, étroitement liée à la population. Populaire, quoi ! à tous les sens du terme. Populaire mais vigilante quant à la qualité des activités proposées. Sur 1200 m de bureaux mutualisés et 3600 m2 d’ateliers.On y voyait ce 11 octobre 2019 de nombreux écoliers accueillis dans un planétarium, un escape game, une salle de découverte et d’immersion dans le domaine artistique, avec masques 3D. De quoi regretter de ne plus être en âge scolaire pour découvrir les connaissances de manière à la fois ludique et pertinente.La Forge, c’est aussi un lieu d’accueil d’artistes, de conférences, d’un café citoyen,le « Caf’Pop’ » relié à l’Université populaire d’Albertville et à celle de Savoie Mont Blanc, d’une Micro Folie, c’est-à-dire d’un espace dédié aux nouvelles technologies relié à La Villette , comme deux cents espaces actuellement, un millier bientôt.Le Fablab est équipé, entre autres, d’imprimantes 3D dont le fonctionnement captive le public scolaire.Il va falloir compter avec LA FORGE qui s’appuie déjà sur une soixantaine de partenaires (associations, institutions culturelles, artistes…) et des coopérateurs (habitants bénévoles…).La culture et le savoir, c’est bien mieux quand ça se construit ensemble !Philosophie, science, protection de la planète, fonctionnement du cerveau, vivre ensemble, voici quelques uns des thèmes abordés lors des prochaines conférences.L’équipe de LA FORGE réfléchit actuellement à une proposition remarquable : la gratuité d’accès à toutes les activités afin que la culture soit accessible à tous de la manière la plus conviviale possible. Ce sera vraiment l’esprit dequi permettra de forger des esprits capables de réfléchir ensemble et par eux-mêmes, des têtes bien faites plutôt que bien pleines.A suivre…