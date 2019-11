"L’œil égaré", le souffle de Victor Hugo !

« Toute lumière a une bouche et parle et ce qu’elle dit, je le vois. »

« Toujours la lumière, jamais la certitude. »

« La racine enfante dans l’ombre une rose pour le soleil. »

Fuir le plat, les platitudes pour naviguer des hauteurs aux abîmes, pour habiter le monde dans notre plénitude. Vivre au superlatif de la magnificence à la difformité, de l’harmonie au chaos. Vivre au bord, en déséquilibre permanent, au bord même de l’escarpement du monde.Tu dois dessiner le ciel étoilé, y tracer ton itinéraireJe veuxÔ vivantSeigneur…Apostrophe, invective parfois, éjaculation oratoire et poétique, philosophique, animiste, panthéiste, cet assemblage de fragments de textes balaie l’univers, dans le même souffle, de la moindre particule aux voûtes les plus lointaines.On y retrouve ce Hugo qui transcende les oppositions limitant nos vies et notre mort même. La force et le jaillissement d’une libido qui atteint au syncrétisme créateur, loin des clichés comédiemusicalesques ou bien de la récupération notredamedeparisienne à la suite d’un très fâcheux incendie.Ce texte et ce spectacle sont un éloge de l’indivisible, de l’individu, si nécessaires à notre époque qui coupe, sépare, étiquette, cloisonne, mondialise petitement et package le monde.Le souffle hugolien balaie ces petitesses à la lumière de la poésie,A l’heure où politiques et gestionnaires ânonnent qui nous faut voir la réalité en face, ce spectacle salutaire questionne, prend à parti, prend à témoin, est profondément déraisonnable et respire !Fusion des opposés, soupe poétique originelle. Recherche de l’infini alors que nos religions mêmes « finissent » Dieu. Finir, finitude, tuer, achever…Cet éloge de l’indivisible est aussi une écologie de l’existence.Le texte ne raconte rien, il dit. Il est le Verbe porté par Sébastien Depommier de qui la voix clame, poursuit, habite, interroge, se reprend et se pose aussi fluide que le corps toujours en recherche, tour à tour poisson ou oiseau.On se surprend à se demander si les yeux de Sébastien, lorsqu’il ne fixe pas le public, ne voient pas exactement les images qu’il profère :Jeu d’acteur ? Mise en scène ?Au couteau. Rien qui ne fasse sens et qui ne mette le texte à nu dans toute sa force et dans le déséquilibre créateurs.L’immensité du Verbe, quelques poignées de terre, d’humus, d’homme.