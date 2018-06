L'exposition SHADOKORAMA du 1er juin au 15 octobre 2018

Les Shadoks sont des maîtres du genre. Voici quelques-unes de leurs pensées qui parsèment l’exposition :

_ En principe il n’y a pas de principe, mais moi j’en ai quand même un : ne pas savoir où on va.

_ Quand on ne sait pas où l’on va , il faut y aller !... Et le plus vite possible.

_ Il est beaucoup plus intéressant de regarder où l’on ne va pas pour la bonne raison que là où l’on va, il sera toujours temps d’y regarder quand on y sera.

_ Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobilier sa connerie sur des choses intelligentes.

_ La vérité c’est qu’il n’y a pas de vérité (y compris celle-ci).

_ Tout ce qui va arriver peut et doit être prévu. Réciproquement tout ce qui a été prévu doit obligatoirement arriver.

_ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

_ Tout cela prouve bien qu’à force de taper sur rien, il finit toujours par en sortir quelque chose. Et réciproquement.

_ C’est en forgeant qu’on devient musicien.

_ Ce n’est pas en essayant continuellement qu’on finit par réussir. Ou en d’autres termes, plus ça rate plus on a de chances que ça marche.

_ Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé est strictement interdit.

_ Il vaut mieux pomper d’arrache-pied même s’il ne se passe rien plutôt que de risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas.