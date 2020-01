"Juste avant que la glace ne cède" / Faverges-Seythnex le 31 janvier 2020

Un corps en mouvement qui s’exprime à merveille. Un spectacle qui explore le lienentre danse et théâtre, en alliant burlesque et absurde.Fanny fait partie de l’équipe de La Forge. Elle nous présente brièvement « Juste avant que la glace ne cède. »Les spectateurs sont installés sur des gradins en bois à 360°. Cette disposition permet d’être très proche de la scène et de tout ce qui s’y passe. Le public est collé à l’artiste, au plus proche de lui.C’est ce qui crée une véritable interaction : il intervient au milieu des spectateurs, pique un chapeau… On croit même qu’il fait partie du public parce qu’il attend avec lui le début du spectacle.Totalement, et il colle à ce spectacle.L’acteur est seul sur scène mais ce n’est pas un solo de théâtre, plutôt un solo théâtral, avec des mouvements dansés …mais ce n’est pas non plus de la danse. C’est un spectacle pluridisciplinaire ou hors catégories pour tous publics à partir de 8/9 ans. La lumière participe aussi à cette dimension intimiste.Juste avant que la glace ne cède – vendredi 31 janvier à 20h30 – salle polyvalente, place Serand à Faverges-Seythenex10,80 euros plein tarif, 8,80 euros tarif réduit sur faverges-seythenex.festik.net 12 euros plein tarif, 10 euros tarif réduit. Ouverture des portes et de la buvette à 19h30, spectacle à 20h30.