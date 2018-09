Journées Européennes du Patrimoine 15/16 septembre 2018

prend le relais pour évoquer les trois grands axes qui vont animer ces journées du patrimoine à l’échelle d’Annecy_ Les lieux « incontournables. »_ Les balades qui permettent de passer de lieu en lieu, accompagnés ou non de guides conférenciers._ Des propositions dans des domaines aussi variés que la musique, le théâtre…avec la possibilité de conjuguer les genres.Un exemple ? Le Coup de Théâtre qui se tiendra du 8 au 16 septembre dans différents lieux tels que le Prieuré de Sevrier, les châteaux de Duingt et d’Annecy, les Forges de Cran-Gevrier, le Haras où nous retrouverons Artootem…ou l’art de faire du spectacle vivant un élément indispensable de notre patrimoine.La seule difficulté consistera à faire votre choix parmi toute l’offre patrimoniale de ce weekend.Retrouvez-en le programme et la carte des sites sur musees.agglo-annecy.fr/Ressources-en-ligne