Jo Brami « La vie à l’envers »

Excellente soirée passée aux « Arts de la Scène », à Cran-Gevrier le 24 février 2018.



Il y a eu un Brami dans le domaine de la boxe et à voir Jo sur scène on se surprend à associer boxe et humour. C’est qu’il a le punch humoristique d’un poids lourd, la vivacité, le jeu de jambes et de mots d’un léger et que la catégorie plumes ne lui déplairait pas, à l’évidence.



Une vraie présence sur scène.



Ajoutez à ceci les changements de rythme et la maîtrise des voix, normal quand le régisseur du spectacle s’appelle Octave, ainsi que des voies de Dieu, toujours impénétrables comme certains êtres pourtant très attirants.



Jo embarque le public dans un joyeux délire de mytho, puisqu’il joue Dieu, de schizo aussi puisqu’il joue en plus son propre personnage, Jo, pour nous proposer de revivre notre vie à l’envers, en partant du paradis pour revivre et rajeunir jusqu’à notre naissance en gardant notre maturité intellectuelle d’adultes, revisitant les grands thèmes de la vie et de la philosophie avec des touches de craquant, de croquant, de moelleux, de dégoulinant et un peu de bavant.



Drôle de programme qui permet d’évoquer Woody Allen, Coluche, Desproges, Mitterrand élevé au grade de comique patenté. On y ajouterait volontiers Pierre Doris pour le cynisme assumé. Et pourquoi pas une touche de Dupontel pour faire bonne mesure ?



Si c’est la mode de prendre le public à partie, de le faire participer, Jo, lui, l’inclut totalement dans la trame de son spectacle et joue sur scène en jouant avec les spectateurs qui le lui rendent par des rires quasi permanents.



Clo Clo est aussi de la partie et électrifie le spectacle ; on fredonne le « On ira tous au paradis » de Polnareff, on se rappelle Bill Murray dans « Un jour sans fin ».