"J’ai des doutes" Quand François Morel joue du Raymond Devos sans se prendre pour Devos

François Morel, vous nous dites que vous avez des doutes. Des doutes existentiels ?

Ce sont les doutes de Raymond Devos, que je partage. C’est d’abord un titre de sketch de Raymond Devos, il a des doutes sur son meilleur copain qu’il a trouvé dans ses pantoufles en rentrant plus tôt que d’habitude , mais plus généralement il a des doutes sur son existence, sur le fait d’être au monde, sur le bien fondé d’une vie…C’est un comique qui n’affirme pas mais qui pose des questions et qui se sert de ses propres inquiétudes pour les partager avec le public.



Votre tour de chant « Une vie » (titre provisoire) rejoint bien cette veine humoristique avec son sous-titre et son esprit.

C’est vrai. Je viens de lire une phrase de Bertrand Russell « Le problème de ce monde est que les fanatiques et les imbéciles sont toujours très sûrs d’eux alors que les gens plus intelligents sont pleins de doutes. » Dans le même domaine il y a toute l’œuvre de Flaubert.



Pour votre spectacle et pour entrer dans la peau de Raymond Devos vous n’avez pas pris trente kilos ?

Pas encore, je fais attention. Mais je n’entre pas dans la peau de Devos, je sers ses textes comme si c’était un auteur, un écrivain. Je n’essaye pas de l’imiter et il est même possible qu’on oublie à un certain moment que c’est du Devos, parce que je le prends en charge ; comme lorsque je joue Molière ou Dubillard, je prends le texte et j’essaye de le ramener à moi.



Le public qui vient vous voir est déjà amateur de Devos, il y a des jeunes qui le découvrent ?

Il y aurait plus de jeunes que ça me plairait davantage. Le théâtre est souvent victime de son succès. Généralement les gens sont contents d’être abonnés et renouvellent leur abonnement régulièrement, ce qui fait que le public de théâtre a tendance à vieillir. Je ne le remarque pas seulement quand je suis sur scène mais aussi quand je suis spectateur. Ceci dit, mon spectacle s’adresse à tout le monde. Il y avait dernièrement beaucoup d’enfants accompagnés par leurs parents dans la salle et ça marche bien auprès d’eux. Il ne faut pas oublier que Devos est un clown.



On a en France une tradition de l’absurde avec Jarry, Ionesco, Beckett…l’absurde de Devos est joyeux, clownesque, donc tout public.

Oui. On a souvent tendance à réduire Devos à un type qui faisait des jeux de mots. Il se sert du langage, bien sûr, mais de beaucoup d’autres choses. Je me souviens d’un type extrêmement généreux sur scène, qui faisait du music hall, c’est-à-dire qui était à la fois musicien, mime, comédien et qui était vraiment dans la complicité avec le public.