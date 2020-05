Interview de Stéphane Sauzedde. Habiter intelligemment notre monde

On pourrait presque transposer en retrouvant dans le contexte de la pandémie actuelle des ingénieurs qui « gèrent » et des médecins généralistes en contact avec le milieu humain.

Nous vivons une séquence paradoxale qui a traité tout le monde de la même façon, sur le papier, chacun chez soi, solidarité, etc. Mais la multiplicité des milieux et des situations, des existences a immédiatement ressurgi. Être confiné à la campagne avec la possibilité de se déplacer ou en tour HLM en Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus touchés n’a rien à voir. Les consignes données au niveau national paraissent particulièrement abstraites, comme me l’ont montré des discussions avec des collègues résidant en Bretagne où il y a eu très peu de malades et où la nécessité de porter des masques semble avoir été prise sur une autre planète.



À l’ESAAA, on essaye d’avoir des compréhensions généralistes, une structure qui permet d’agglomérer des données, de voir les choses globalement ; mais quand on passe au vivant, à la façon d’organiser nos pratiques il nous faut retrouver la bonne échelle, la bonne façon de faire.

Cette crise, d’après les discussions que j’ai eues avec les étudiants et les enseignants, va plutôt nous encourager à travailler différemment à plusieurs niveaux. Nous avons réalisé que nos étudiants qui vivaient le mieux le confinement possédaient déjà des « techniques de survie » personnelles plus élaborées que d’autres. Il ne s’agit pas de bunkers mais d’avoir des amis sur lesquels compter, d’être à l’aise avec des moyens de communication comme les caméras pour tenir des conférences, d’être un animal tout terrain, solide socialement et psychologiquement, d’avoir pu installer chez soi un atelier. Certains étudiants ont envoyé à leurs camarades des tutos expliquant comment récupérer et traiter de la terre pour fabriquer de la céramique…



Cette situation a favorisé des échanges.

Elle a montré aussi que la dimension technique donnée par l’école ou à travers des magasins spécialisés, si on prend le fusain, par exemple, était remplacée par l’expérimentation débouchant sur une fabrication personnelle du produit.

Apparaît toute une série d’apprentissages qui ne sont pas indispensables pour obtenir une bonne note mais nécessaires pour bien vivre en situation de crise : nous devons les garder. Ils étaient déjà là, parfois, mais de manière moins consciente. Nous avons mis en place une plateforme d’échange en intranet qui compte plus de 50 groupes de discussion et de travail. Certains sont des endroits d’enseignement crées par les professeurs, d’autres sont animés par des étudiants, créés à leur initiative. Il y en a un qui traite du jardinage-nous avons un jardin en permaculture à l’école- qui n’a rien à voir avec l’art…