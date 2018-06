"Il faut flinguer Ramirez" rencontre avec Nicolas Pétrimaux

A travers toutes les possibilités que vous envisagez, l’une d’elles s’impose.

Celle où l’on n’est pas attendu.



Le mouvement est partout, dans l’image, dans les possibilités et l’entrecroisement des histoires et même lorsque vous proposez un immense plan fixe sur deux pages : c’est alors le dialogue et qui se promène et fait avancer la lecture.

Comme je passe un certain temps à réaliser des illustrations, j’aime bien aussi guider le regard du lecteur.



Vous vous amusez à faire des trucs pleine page, une page de journal, une affiche, une pub…

Ça me permet de développer un univers totalement absurde mais parfaitement crédible car il est défini par des codes, des marques. Un journal de la ville, une pub pour aspirateur… Ça fonctionne comme l’univers d’un jeu vidéo.



Un peu de psy de cuisine. Votre héros ne parle pas, vous avez dans votre histoire un type qui fait le vide et votre héros qui ne parle pas, qui « aspire » la parole des autres, répare les aspirateurs…

Ramirez répare les choses, ce qui a une très grande importance pour la suite de l’histoire.



A tout ce que nous venons d’’évoquer il faut ajouter un humour permanent.

Il permet d’enrichir l’absurde et le non sens de cet univers. Les gens ont l’habitude du discours publicitaire « Vous allez être plus belle, vous allez rouler plus vite… ». Mais si on pousse légèrement l’argumentaire on débouche sur un « On vous prend pour des cons ». La pub s’arrête où il faut et moi, je suis honnête, je franchis la limite…



Une dernière question, Nicolas, vous voyez un psy ?

Non, pas encore !