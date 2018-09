Haras d’Annecy, un projet ambitieux ouvert au cœur de la ville

« Ouvrir pleinement le parc du haras et ses activités aux Annéciens. »

D’où la nécessité de faire tomber en partie le mur d’enceinte actuel rue Guillaume Fichet et Rue de la Paix, de créer des espaces qui relient la ville au haras et créent une nouvelle circulation urbaine.



La fameuse halle gourmande accueillera 25 étals d’artisans producteurs de produits locaux et régionaux qui proposeront à des horaires adaptés la dégustation sur place ou bien à emporter dans des espaces de rencontres de leurs produits. Turin, Lisbonne, Madrid…proposent déjà avec succès ce type de lieu et d’activité. La ville en confiera la gestion à un opérateur après avoir fixé un cahier des charges.



Une verrière permettra de relier entre eux les bâtiments actuels qui étaient destinés aux écuries afin de réaliser la halle gourmande. Un lieu de restauration sera maintenu là où se situe actuellement Armony Saveurs.



Puisqu’il est question de création architecturale, le manège sera doublé par un bâtiment contemporain côté Berthollet. De l’intérieur, du centre du haras, la vue ne changera pas, mais les nouveaux volumes ouvriront sur l’extérieur.

Le manège ainsi agrandi offrira une visibilité permanente à l’image d’animation. Il deviendra cinq mois de l’année, sans doute de mai à octobre afin d’encadrer et d’accompagner le Festival, un lieu d’expositions temporaires très ambitieux, capable de discuter avec la cinémathèque de Paris, Berlin, New York…et de recevoir des expositions comme celle que La Villette a accueillie du 15 mai au 9 septembre 2018, la Team Lab qui proposait des paysages immersifs.



Le manège, toujours, hébergera une salle de projection de 350 places environ qui aura la particularité d’être modulable, avec gradins et sièges escamotables, afin de se transformer rapidement en salle de conférence ou autre.



Les sept mois pendant lesquels ces installations ne seront pas mises en valeur par CITIA, elles seront à disposition d’associations, de projets, d’animations diverses.



Cette cité de l’image animée sera ouverte aux technologies de l’image et pas uniquement au cinéma d’animation. On se souvient à Annecy de l’exposition proposée au château musée en juin 2017. Y étaient montrées les œuvres d’artistes chinois à la frontière de l’image d’animation, de l’art contemporain. Ce sont toutes ces nouvelles voies qui bousculent les frontières de l’art et de la culture que CITIA se propose d’explorer et de mettre en valeur au haras qui sera aussi, bien sûr, un lieu d’éducation à l’image pour le public scolaire.



L’Arène sera destinée aux conférences, à l’expérimentation afin de réunir des gens issus de différentes filières de l’image, du jeu video dans le but de susciter des échanges sur certaines problématiques.

Une résidence d’artistes complétera ce volet de réflexion et de création.



La Fabrique, qui jouxtera La Galerie, lieu d’exposition permanente de quatre cents mètres carrés, proposera à tout un chacun d’expérimenter les étapes de réalisation d’un film d’animation.

Les ruchers seront préservés, ainsi que les espaces verts actuels très nettement renforcés par la végétalisation de la carrière qui occupe le centre du haras afin de créer, grâce à une intervention paysagère, des îlots de fraîcheur ainsi qu’une nouvelle déambulation.



Un carrousel marquera la jonction entre le cheval et le mouvement et puisque de mouvement il est question, le haras continuera d’offrir un lieu destiné à la danse.



Voici rapidement résumé l’ensemble du projet qui va fonctionner fin 2022.



Beaucoup parlent d’Annecy et des environs en utilisant un cliché, « un superbe terrain de jeux. » Des conversations que Move On entretient avec des particuliers ou avec des acteurs culturels locaux, il ressort qu’on reproche parfois à certains événements de n’exister en grande partie que grâce à cette image, sans apporter beaucoup à la ville et aux Annéciens.



Le projet du haras va bien plus loin qu’un terrain de jeux, dans les intentions, dans la réalisation et dans la pérennité. Il s’appuie sur un patrimoine plus que centenaire pour le faire revivre pleinement et le tourner vers l’avenir, en cohérence avec la ville ainsi qu’avec les activités que le territoire développe avec bonheur.

Notons pour conclure, que Michael Marin, nouveau Directeur de CITIA, a été nommé afin de rendre le Festival du Cinéma d’Animation plus accessible encore aux Annéciens et qu’il s’y emploie avec son équipe.



A suivre…