Gloria Mundi, l’âpreté de la vie dans un Guédiguian de velours

Gloria Mundi n'illustre pas, ne raconte pas mais exprime -au vrai sens- un regard et une sensibilité qui viennent de l'intérieur. Ancrés profondément. C'est ce qu’on ressent jusque dans la façon de présenter les paysages et la lumière.



Nous sommes, humains, à la rencontre vivante de tensions qui viennent d'en haut, de la société, d'en bas, de l'intérieur de nous-mêmes et ne vivons que par les liens que nous subissons ou que nous tissons. Dans cet ensemble, la complexité est permanente.

Gloria Mundi est de la gastronomie 3* servie avec l'évidente simplicité d'un routier.



Tous les films de Robert Guédiguian n’en forment qu’un seul en hommage aux liens qui se tissent entre les gens et les font vivre, les liens vrais et profonds.

Nager dans la vie, être porté par les mots, être seul avec les autres, à la recherche des autres. La vie dans l’intensité d’un haïku qui se prolongerait indéfiniment.



On retrouve dans Gloria Mundi les réflexions de René Girard sur le bouc émissaire, le mythe dans le quotidien de nos vies. Ce mythe qui se nourrit de nous, des prisons que nous nous fabriquons, de celles où l’on nous enferme avec ou sans notre consentement, chibani, parfois exilés en nous-mêmes.



Sortie DVD et BRD de Gloria Mundi le 2 juin