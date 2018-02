Gaston Lagaffe, le film à voir en famille !

Pierre-François Martin-Laval et Théo Fernandez ont choisi de réaliser un film sur ce personnage de BD emblématique. Nous retrouvons effectivement l'anti-héros de la fameuse BD, maladroit et loufoque. Gaston nous fait sourire avec ses inventions toutes plus délirantes les unes que les autres et il suscite une certaine sympathie même si le film est un peu redondant.



Les réalisateurs ont choisi de dresser une caricature de la société, les personnages revêtent ainsi chacun leur rôle propre (employé/stagiaire/patron); on ne s'attend donc pas à être surpris par leur attitude. Gaston est un idéaliste qui pense davantage au bien-être de l'entreprise dans laquelle il travaille qu'au profit. C'est un film assez léger, à aller voir en famille si vous avez apprécié "Les Profs". Un film qui permettra aux plus jeunes de découvrir Gaston et aux autres de rajeunir en le retrouvant.