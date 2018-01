Exposition de Patricia Broussaud et de Michel Cartier

Nous avions déjà remarqué les sculptures delors d’une précédente exposition à Sevrier.nous propose des peintures essentiellement géométriques, maîtrisées, en apparentes deux dimensions mais dans lesquelles l’entrecroisement, la répétition et les couleurs donnent perspective et profondeur.Dans ce monde faussement froid, l’espace laissé au visiteur l’invite à se projeter et à rassembler avec sa sensibilité tous les éléments qui s’offrent à lui. Courbes sensuelles et lignes droites voisinent ; mondes mécanique et musical font bon ménage. Métaphores de l’œil, des ronds bien ouverts nous fixent et se crée une lecture des tableaux et de soi à travers eux.Les sculptures familièrement énigmatiques de Michel Cartier ponctuent harmonieusement ce parcours.