Exposition "Truth" - Wang Sishun

En fin de cycle d’expositions sur l’hybridation et avant un nouveau cycle sur l’art baroque, la Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon pour l’art contemporain nous propose un drôle de voyage en compagnie de WANG SISHUN : 12 000 km parcourus au volant de sa voiture pour transporter de Pékin à Paris une flamme qu’il serait possible de considérer comme olympique, religieuse et symbolique et quasi éternelle, prélevée d’un incendie pour être exposée au public. 12 000 km condensés en une œuvre video de 150 heures. La flamme éternelle est à ce prix !



Truth. La vérité ! Drôle de concept qui nous promène sur bien plus que 12 000 km, de la philosophie à la politique, de la morale à la justice, de nous-mêmes à nous-mêmes.



Le parcours de Wang Sishun à l’Abbaye inclut un lingot d’or pur recouvert de laque bleue. D’où vient réellement la flamme ? Le lingot est-il vraiment d’or ? Derrière les questions fondamentales « Qu’est-ce que l’art ? », « Qu’est-ce qui en fait ou non partie ? » transparaît l’éternelle - ou presque - volonté de faire de sa propre vie une œuvre d’art ; une trajectoire esthétique dans laquelle les moyens utilisés et la nécessité intérieure qui meut l’artiste ne font qu’un.



La Fondation Salomon a déjà offert au public une video de Candide Thovex qui posait déjà la même question de l’artiste lui-même comme œuvre d’art en mouvement.