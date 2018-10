Exposition Sacré et Quotidien Palais de l’Île. Annecy

« Le fait religieux dans le quotidien savoyard du 18° siècle à nos jours »



Le Palais de l’Île, qui risque de devenir de la Presqu’Île si le niveau du lac continue de baisser, nous offre un nouveau regard sur le territoire de Savoie. D’exposition en exposition se tissent des références croisées qui éclairent le passé et le présent. Marquée par la Réforme toute proche et la Contre Réforme représentée par Saint François de Sales, la Savoie est habitée de nombreux témoignages de cette empreinte religieuse.



« Sacré et Quotidien » montre à quel point, il n’y a pas si longtemps, le fait religieux était ancré dans tous les aspects du quotidien, dessinait un paysage géographique, social, spirituel, familial, éducatif balisé par les croix, les répliques de la grotte de Lourdes, les chemins de procession, les événements religieux et tous les objets témoignant de la foi.



A voir tout particulièrement les « boîtes de nonnes » que celles-ci confectionnaient pour les offrir à leur famille et donner une image de leur vie religieuse cloîtrée, on se surprend à penser que ce sont les ancêtres de nos selfies !



A admirer aussi cette boîte de colporteur renfermant des objets religieux, les réalisations en papier traduisant une relation au temps et à la foi propre à étonner aujourd’hui, ainsi que des objets de culte juif et musulman.



A recommander : la visite en compagnie d’un(e) protestant(e) susceptible de donner quelques remarques intéressantes.