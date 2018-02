Ex Machina de Robert Lepage : Quills de Doug Wright

Censure et liberté d'expression s'entrechoquent et s'affrontent dans cette pièce marquante qui questionne à la fois la responsabilité de l'artiste face aux répercussions de son œuvre et la définition même de la morale, dont les repères ne sont pas aussi immuables qu'on le croit souvent.La mise en scène du tandem Cloutier - Lepage est splendide, ingénieuse sans jamais prendre le dessus sur l'histoire.Le spectacle est un formidable théâtre de miroirs. […] Dans cet amphithéâtre de son et de lumière, les interprètes jouent avec la vérité et l'illusion, la vie et la fiction. C'est très beau.(La Presse, Montréal)Pour vous qui nous suivez depuis quelques années, reportez-vous aux entretiens de Move-On avec Robert Lepage et Richard Castelli Plus d'informations : www.colline.fr