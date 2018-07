Etape du Tour dimanche 8 juillet 2018 Annecy - Le Grand Bornand

Un bruit de pluie ce dimanche matin à Sevrier, alors que le soleil étincelle ? Non, c’est le chuintement des roues sur l’asphalte. Plus de 15000 amateurs se la jouent en une répétition de l’étape du Tour de France du mardi 17 juillet prochain. On a même vu passer un dossard supérieur à 15000 !



Parmi les coureurs, des taiseux concentrés sur l’effort, des bavards parmi lesquels de nombreux Anglais amoureux de la petite reine, qui en profitent pour une infidélité à leur Grande Reine. On entend un résonnant « Au moins j’aurai été devant une fois ! »



Un cycliste s’est arrêté. Il téléphone pour dire à un copain qui part dans un autre groupe, un peu plus tard, qu’il l’attend.

Le soleil brille, il fait encore frais : bon courage !