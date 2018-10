«Du sang sur la Treille», à quel moment ça a commencé à déconner ?

Sur fond d’affaires préoccupantes, le burlesque et la farce sont toujours à portée d’intrigue ; ce que confirme la chute du roman.



Où est passée la Genève de la Réforme, de Rousseau, la Genève où reposent Borgès, Calvin, Michel Simon (bon, on oubliera l’érotomane pour se souvenir de l’acteur), cette bonne ville balayée par une politique où «La lâcheté est, avec l’ambition, une des deux mamelles… On flagorne, on s’allie, on trahit.»



Désormais «Les sociétés de courtage… étaient toutes logées dans un petit périmètre entre la gare et la rive droite du lac. À quelques mètres de là, aux Pâquis, officiaient les jeunes prostituées du monde entier… La marche symbolique du monde moderne se retrouvait résumée dans ces quelques centaines de mètres carrés…» Et par le fait que certaines prostituées sont plus cultivées que la plupart de leurs clients.



On gardera aussi de cette lecture la vision d’une cathédrale présentée comme un bâtiment turgescent et celle du fameux jet d’eau utilisée de manière à susciter de nombreuses psychanalyses.



«A quel moment ça a commencé à déconner ?»



Quand les gens ont décidé d’avancer masqués, ce qui ne date pas d’aujourd’hui.