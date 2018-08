Dernier volet des Pyroconcerts de Talloires 2018 ce jeudi 23 août

Les Pyroconcerts de Talloires,le seul événement pyrotechnico-musical du monde qui exige des musiciens qu’ils soient titulaires du brevet de natation sur 50 mètres et qu’ils résistent au mal de lac.



C’est que tout se passe sur une scène flottante, à ciel ouvert, forcément, et que, sérieusement, cette mobilité de la scène et de l’eau confère à l’événement une dimension particulière. L’évocation de l‘éphémère dans le cadre quasi éternel de la baie de Talloires.

La méditation de Thaïs, de Massenet, sonne alors comme un hymne intemporel aux dieux, grecs ou autres…

Ces Pyroconcerts sont une offrande, une supplication spirituelle à laquelle le violon de Gilles Apap donnait une couleur humaine alors que l’énergie et l’humour de François-René Duchâble au piano ainsi que la voix de Sandrine Sutter gagnaient jusqu’aux coins les plus reculés d’un ciel noir d’orage menaçant.