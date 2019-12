« Demain dès l’aube… » en bonne compagnie

Ce qui mène naturellement à cette question « Qu’est-ce qui se passe sur une scène de théâtre et quel est le rôle du metteur en scène ? »

Il y a de nombreuses écoles différentes pour aborder le passage au plateau.

Pour moi, il y a tout un travail solitaire qui se fait en amont autour du choix du texte, du texte lui-même, du déchiffrage pour envisager de le mettre en scène. Cette approche inclut la distribution, qui je vois pour l’interprétation.



Je n’aime pas beaucoup prévoir, certains metteurs en scène ont la maquette de leur scénographie, ils vont structurer le spectacle avant même les répétitions, ce n’est pas ma façon de procéder. J’ai bien sûr certaines idées. Pour « La Révolte », tous les moments où la comédienne est à la fenêtre pour regarder vers un ailleurs ont été pensés en même temps que la construction de l’espace mais je n’ai pas forcément décidé les choses à l’avance.



L’intérêt majeur de la pratique du théâtre réside dans le fait que des événements inattendus se produisent. Les quelques certitudes avec lesquelles on arrive en répétition sont systématiquement découpées parce qu’on travaille du vivant.



L’aventure et la découverte sont permanentes.

On ne peut pas se reposer sur des choses qu’on saurait. Il faut toujours réinventer de nouveaux moyens de faire entendre le texte.



Ceci implique une relation de confiance totale avec les acteurs.

C’est essentiel, comme l’aventure humaine qui se ressent à l’intérieur des spectacles, ce qui émane d’un groupe d’humains qui ont travaillé ensemble à la construction d’une œuvre, comme se ressentent les tensions qui ont pu exister.

Il faut pouvoir se tromper, changer d’avis, expérimenter, tenter sans avoir peur parce que l’équipe est prête à suivre dans toutes ces expérimentations.



Il faut un accord sur les enjeux du texte qui a été choisi et qu’on fait vivre.

C’est la base, ce qu’on appelle le travail à la table. Les premiers jours sont consacrés uniquement à la lecture. Lucas Wayman m’accompagne dans la lecture analytique du texte pour voir ce qu’on cherche à en dire. Pas à lui faire dire mais voir ce qu’il a à dire de lui-même. D’où la nécessité de partir de textes riches et de préciser nos enjeux pendant ce travail à la table. On avance ensuite sur cet axe pour faire vivre ces enjeux.



L’intérêt pour le public réside aussi dans le fait qu’un tableau, un spectacle… recèlent quelque chose de plus que ce qui est montré à travers une narration, une construction.

J’ai eu pas mal de discussions avec des lycéens venus voir « La Révolte ». Une jeune fille m’a dit qu’elle ne comprenait pas si le spectacle est féministe ou non. Cette excellente question m’a amusé, je n’ai pas envie d’y répondre, de donner une pensée prête-à-porter. Rien n’est jamais simple et l’intérêt est d’amener les gens à se poser de plus en plus de questions.



A propos de « La Révolte », on pourrait tirer la pièce vers le féminisme, en lien avec l’actualité mais la fin remet cette perception en question et on peut même se demander si la notion de révolte n’est pas plutôt transmise au public.

Oui, d’ailleurs les réactions de certaines personnes confirment ceci : on m’a dit « Pourquoi avez-vous gardé cette fin, c’est horrible qu’elle revienne, il faudrait que la pièce s’arrête au moment où elle part… » Je pense que le mécanisme d’écriture de l’auteur est justement d’indigner les gens grâce à cette fin insupportable. Elle revient, elle se soumet, c’est ce qui provoque un sursaut dans le public.