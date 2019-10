De la musique à l’Auditorium de Seynod, quoi de plus naturel ?

Finalement, l’idée de « projet » correspond aussi bien aux propositions des musiciens qu’à l’action de Catherine Gorée qui, elle aussi, nous projette dans son univers musical et culturel.

Je développe le jazz métis mais la musique n’occupe pas une place aussi importante que le théâtre sur l’ensemble de la ville d’Annecy. Il y a encore beaucoup de choses à offrir au public qui est en demande. Il y a aussi tellement d’artistes qui ont des projets intéressants !Le jazz métis correspond à un mouvement à la fois social et culturel; il faut aussi continuer ce travail d’ouverture car le jazz a une étiquette un peu trop intello, élitiste.C’était une musique populaire qui a été récupérée par les intellectuels ; entre temps elle s’est ouverte aux musiques du monde : cette double entrée permet de toucher un public plus large.Avec des restaurants…Je reçois énormément de demandes, environ 90 mails par jour. Il faut déjà effectuer un premier tri parce qu’il y a là-dedans du théâtre, de la danse, de la pub… J’écoute tout, je repère ensuite des artistes qui m’intéressent et je demande des invitations pour les voir en live.Bien sûr, ainsi que l’échange avec les artistes. J’aime discuter avec eux pour voir leur sensibilité, comment s’est monté le projet, avoir un contact amical.C’est important pour que les artistes acceptent de venir dans des conditions de budget qui ne sont pas toujours optimales.D’ une certaine façon. Je leur explique ma démarche, ma programmation, je parle du public très réceptif de l’Auditorium, de l’accueil. Certains artistes n’accepteraient pas de venir s’il n’y avait pas ce contact.Notre public est formidable. Au premier signe des artistes l’interaction démarre ; associée à l’acoustique de la salle, qui est reconnue par les artistes et par les techniciens, elle crée une ambiance chaleureuse.J’essaye d’avoir un fil rouge, l’Afrique, l’Amérique latine… et je veille à proposer chaque à saison un concert un peu plus pointu.Moins facile d’accès, avec un univers très particulier comme le guitariste Gnuyen Lê avec Mieko Miyazaki joueuse de koto( une harpe japonaise). Nous avons eu aussi Louis Winsberg pour Jaleo, son projet flamenco-jazz. Généralement ces artistes arrivent à entraîner le public dans leur univers atypique.C’est vrai aussi.Cette année suit deux fils rouges. Honneur aux femmes, la programmation va leur faire une place plus importante qu’aux hommes, ainsi qu’une touche de blues décliné de plusieurs manières, jazz, soul…Il y a eule 10 octobre.passe lepour une ambiance New Orleans. Elle reprend les chansons de Bessie Smith qu’elle personnalise et c’est vraiment bien.Enj’essaye toujours d’avoir un concert festif. Ce sera du gospel avecle. C’est très rythmé, entraînant…Exactement et ce sera l’occasion de présenter en première partie, en début de soirée le projet « Jazz et Polar sur la ville ».Je suis particulièrement heureuse d’accueillirlepour un concert qu’ils n’ont donné qu’une fois à La Source, à Grenoble. C’est un splendide dialogue entre Cuba et les Balkans. A eux deux, ils remplissent vraiment la scène !Le, ce serapour du blues soul Afrique. Le projet qu’elle présente est un retour aux sources ; elle a fait pas mal de projets, avec des artistes reconnus, comme Manoukian par exemple.Pour leet le printempsvient en quintet avec un projet très spécial Années 30. Elle a une coupe à la Louise Brooks, une voix particulière et nous entraîne dans les Années 30 . C’est magique!Pourquoi pas ? A voir bientôt, j’aimerais bien. On termine cette saison avecle. Avec son quartet, il reprend des grands titres de la musique classique qu’il arrange façon cubaine. C’est festif, ça déménage, ça fonctionne très bien même si certains peuvent être surpris au départ.C’est un gros projet qui va rayonner sur toute la ville nouvelle en 2021.On va plutôt les faire participer de manière festive. Le jazz et le polar sont nés à la même époque, les deux sont liés au départ. Le jazz se jouait dans les baltringues, les milieux fréquentés par la pègre. Notre idée est de continuer à développer le public en faisant connaître l’Auditorium et tous nos partenaires car nous allons travailler avec toutes les structures culturelles et sociales de la ville pour séduire un public nouveau.Mais si mon association « Musique en Couleurs » est à l’initiative de ce projet avec l’Auditorium de Seynod comme partenaire principal, j’insiste sur le fait que c’est un travail collectif avec l’ensemble des acteurs du territoire (que je continue à démarcher pour finaliser le projet).J’aimerais aussi mettre davantage en lumière des musiciens locaux en premières parties de concerts….