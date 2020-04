Cuban Network : Traîtres ou Héros ?

Doublement inspiré, de faits et de personnes réels et inspiré par la recherche de la dimension humaine en chaque personnage.

Dans les années 90 de nombreux Cubains fuient leur pays pour Miami. 400 kilomètres environ à franchir en bateau, en avion, par n’importe quel moyen pour fuir une dictature démocratique et rejoindre l’american way of life.



Parmi ces Cubains certains sont des agents restés fidèles à Cuba. La décision de partir se prend seul mais implique la famille, les proches auxquels on ment à des degrés divers. Mensonges à Cuba, mensonges aux USA, trahison parfois de soi-même. Seuls les personnages incarnés par Penélope Cruz et Édgar Ramirez demeurent irréprochables, mais à quel prix !



La mise en scène, à l’américaine, vaut essentiellement par ce feuilletage complexe entre l’Histoire, les histoires des personnes, la politique officielle et la réalité, la morale générale et l’éthique de chacun, les discours de Fidel Castro et de Clinton qui suscitent tous les degrés d’analyse, de la sincérité patriotique à la manipulation pragmatique et idéologique.



Que pèse le destin d’une personne quand l’enjeu oppose un idéal révolutionnaire qui implique d’un côté toutes sortes de sacrifices et de l’autre Coca Cola et Mc Do ?

Terroristes aux yeux des uns, Résistants à ceux des autres, l’Histoire se répète. Pierre Desproges écrivait « L’ennemi est bête : il croit que c’est nous l’ennemi alors que c’est lui. »



Quand Penélope Cruz annonce au travail qu’elle envisage de quitter Cuba à contrecœur pour rejoindre son mari aux USA et pour le bien de leur fille, il lui est répondu « Tu vas rejoindre un traître. Tu te sacrifies ! »



Admirable.



(Disponible en VOD Orange Studio)



