Courts extraits du Traité de civisme de Boris Vian

- Le travail c’est la liberté

La liberté c’est celle des autres

De là à conclure que le travail c’est celui des autres, il n’y a qu’un pas à faire - Et que des gens le franchissent.



- Plus ça va et plus je suis pénétré de la certitude que tous les autres sont des idiots et que moi seul ai raison. Quand ça ne serait que pour pouvoir parler à quelqu’un, il faut donc que je mette quelqu’un dans le coup.



- Je crois avoir moins coûté à la France que Napoléon ; et pourtant, il est beaucoup plus connu que moi.



- Le paradoxe du travail, c’est que l’on ne travaille, en fin de compte, que pour le supprimer.

Et refusant de constater honnêtement son caractère nocif, on lui accorde toutes les vertus pour masquer son côté inéluctable.

De fait, le véritable opium du peuple, c’est l’idée qu’on lui donne de son travail. Comme si le travail était autre chose qu’un moyen, transitoire, de conquête de l’univers par l’homme.



- Rendre le travail intéressant ? C’est ? Le rendre varié donc le rendre libre (impossibilité, car c’est au moment où ça cesse d’être intéressant que ça devient un travail) ; donc le supprimer.



- Le travail c’est ce qu’on ne peut pas s’arrêter de faire quand on a envie d’arrêter de le faire. Sur le plan physique ça donne une définition pas mal de la douleur.