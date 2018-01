Coupe Davis à Albertville

Pourquoi cet engouement ?Quand on est français, d’abord pour reconquérir linguistiquement ce sport dont les Anglais nous ont piqué l’appellation. « Tennis », mot anglais, vient en effet du verbe « tenir », à l’impératif, qui constituait l’exclamation du joueur qui lançait la balle au jeu de paume.Et puis parce qu’il faut lire ou relire De l’art de prendre la balle au bond , excellent livre de Denis Grozdanovitch qui fut un joueur de tennis de très haut niveau et qui pratiqua d’autres sports de balle « Tous ces instants passés à courir derrière une balle, au cours de ma vie, me semblent non seulement ne faire qu’un long moment inespérément suspendu depuis l’enfance, mais encore demeurer les seuls susceptibles de m’être comptés au nombre des rares joies sans mélange que la mort elle-même ne pourra me ravir, car ils s’inscrivent au cœur de l’unique dimension d’éternité directement palpable en ce monde transitoire : la pure extase ludique. »On ne saurait parler de tennis sans rappeler cette fameuse définition de Coluche « Le tennis et le ping-pong, c’est pareil. Sauf qu’au tennis, les joueurs sont debout sur la table. »N’oublions pas que le tennis est aussi une école de volonté, ce que rappelle Charles Pépin dans Les Vertus de l’échec, rappelant la défaite du tout jeune Nadal face à Gasquet et la suite…Terminons enfin sur une note d’humour. Vitas Gerulaitis ayant réussi à battre Jimmy Connors après 16 défaites consécutives aurait déclaré « Et que cela lui serve de leçon ! Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois de suite. »Du sport, de la passion, de l’humour, du jeu, de l’extase en dehors du temps… et bien d’autres choses : voilà le tennis !!!Plus d'informations : www.fft.fr