Coupe Davis Albertville 1er Jour France / Pays-Bas

On a du mal à comprendre l’acharnement que les adversaires de l’Equipe de France mettent à ne pas se laisser battre. C’est proprement incroyable !



Affaiblie par le forfait de Tsonga et l’indisponibilité de Lucas Pouille, l’équipe de France alignait Mannarino, venu simplement rendre service à la dernière minute mais qui dut s’incliner face à la puissance de service de De Bakker, le « Hollandais Plombant » régulièrement à plus de 220 km/heure quand on va passer à 80 sur les routes françaises. Est-ce bien raisonnable ?



Si la force de frappe se retrouvait ainsi sur le court, les percussions des supporters français lui répondaient des gradins à chaque changement de côté.



Plutôt crispé, Mannarino n’eut pas beaucoup de bol sur ses tentatives de lobs.

Si, comme nous l’avons déjà écrit en citant Coluche, le tennis est du ping-pong qui se pratique avec les joueurs sur la table, le public se tient autour de cette même table, à savourer ce que mitonnent les joueurs. Un peu à l’image de ces restaurants japonais où le cuisinier se trouve au centre de la table et sert les convives installés autour « en directe live ».



Hier, pour ce premier jour de rencontre à « Albertville Hall », les Pays-Bas nous ont donc fait vivre les montagnes russes, hauts et bas compris et la musique n’était pas écrite d’avance.

Gasquet nous enchantait ensuite pendant deux sets avant de retomber dans ses travers, de laisser filer le 3° set et de revenir dans le 4°.



Pendant ce temps, gentleman Noah, presque la même ligne que celle du jeune joueur que nous avions vu en double exhibition à Dakar il y a 40 ans, vêtu de bleu et de blanc, siégeait sur une banquette rouge, noir symbole de la France multicolore.