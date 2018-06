Conversation avec Laurent Gounelle à propos de « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi »

Vous êtes dans la réalité mais une réalité que vous façonnez à votre manière.

Un peu, oui.



Votre livre est traversé par une grande réflexion sur la notion d’ego.

Oui. Quand j’ai décidé d’écrire sur le monde de la spiritualité je suis parti de deux intuitions. La première est qu’il y a quelque chose de commun à tous les mouvements spirituels et religieux au-delà des différences apparentes ; la seconde est que ce point commun n’apparaît qu’avec la libération de l’ego. Mes recherches ont alimenté cette vision, c’est ce qui m’a permis d’écrire.



C’est ce qui donne une lecture critique et comparée de différents textes. Il faut signaler au passage que la hiérarchie de l’Eglise en prend un coup.

Je l’ai fait délibérément. Même les tenues vestimentaires ne sont plus tout à fait actuelles. Il faut dire que les soutanes noires sont très cinématographiques.



Peut-être que les idées qu’ils portent sont plus importants que les personnages eux-mêmes ?

Oui, ils ont chacun une fonction, ils portent un message que j’ai envie de partager et je les conçois dans ce but.



Votre démarche donne à chacun la liberté de penser, de définir ce qu’il pense être Dieu.

Tout à fait. Je n’ai rien voulu affirmer. Il est difficile d’avoir des certitudes, on ne peut que faire des suppositions. On peut croire, mais croire n’est pas savoir. Il est important de laisser le lecteur libre, pas seulement pour ne pas heurter ses croyances préalables -s’il en a- mais aussi pour lui laisser se faire sa propre opinion.



D’une certaine manière votre personnage, Jérémie, est un peu le Christ : c’est en s’éloignant qu’il permet aux autres d’être réellement réunis et unis.

Bien sûr, et ce n’est pas un hasard s’il porte les initiales de Jésus. Son effacement final permet à chacun de laisser émerger quelque chose en soi, cet effacement est aussi celui de l’ego.



A propos d’ego, celui d’Alice disparaît paradoxalement quand elle prend la place de Jérémie pour célébrer l’office. L’ego disparaît parce qu’elle se met alors au service de quelque chose de plus grand qu’elle. C’est une affirmation, mais pas de soi.

C’est exactement ça. Je me suis d’ailleurs bien amusé à mettre une femme à la place du prêtre.

Je voudrais préciser qu’après la rédaction de mon livre, j’ai rencontré le curé de Cluny, qui est un homme charmant. Le dîner a donc eu lieu, au cours duquel j’ai dévoilé le pitch de mon roman qui allait être publié. Le curé était juste en face de moi et j’ai cru qu’il allait laisser tomber sa fourchette lorsque j’ai annoncé que le héros de mon livre était, justement, le curé de Cluny.



On retient aussi de votre livre que les choses riches et profondes gagnent à être présentées avec une certaine fraîcheur, une forme de candeur.

C’est quelque chose que je revendique aussi dans ma vie. Et puis, lorsqu’on aborde des sujets profonds il faut aussi y apporter de l’humour. Certaines parties de mes livres peuvent amener à des remises en question, l’humour permet de les accompagner parce qu’il est aussi, à sa manière, une remise en question de soi et de la vie.



[Puisqu’il est question d’humour, la conversation se termine en jouant de l’ego, du Lego et du lego latin qui permet de relier et qui est, étymologiquement, la source de l’intelligence qui consiste à créer des liens, à relier.]