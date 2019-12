Clarika. Théâtre des Collines. Annecy Mercredi 11 décembre 2019

Avec son dernier album Clarika se trouve « A La Lisière » entre ce qu’elle refuse, « Je ne te dirai pas » et l’espoir, à rejeter les illusions pour aller plus profond, loin des paillettes.



Dans ce jeu l’humour se révèle indispensable charnière vers l’ouverture, la poésie. « Mes écheveaux caracolent » et Clarika se demande à quoi rêvent les patineurs que nous sommes tous à tracer nos lignes de vie.

Roulis et tangage entre nostalgie et espoir, union des contraires, CRS en kilts, l’amour en tête de gondole.



Le désamour entre amitié et amour, les eaux grises de Venise et son carnaval trompeur qui masque la réalité des sentiments ou de leur absence. Jusqu’au dédoublement « Est-ce que mon âme me croit ? » et jusqu’aux questionnements les plus profonds « Dis-moi…mon âme est-elle sage ?



Mon âme, me survivras-tu ? »



Clarika est une cérébrale passionnée dont la voix nous transperce en douceur pendant que le violon se fait tzigane ou oriental pour déchirer l’âme. Un creuset qui unit le feu et la glace.

« Comme le temps je file « fait-elle dire à cette dentellière dont le bout des doigts s’envole.

Clarika ? De la légèreté grave qui allie le cortex et le cœur pour créer une incantation philosophiquement amusée « Ame ma sœur âme » que vois-tu venir toi qui es à la lisière ?