CARBONE de Olivier MARCHAL

Le dernier film d’Olivier MARCHAL, raconte l’histoire d’Antoine (Benoit MAGIMEL), qui, pour sauver son entreprise de transport, se lance dans une fraude à la TVA sur fond de Taxe Carbone, tout en flirtant avec le grand banditisme parisien.



Suite à un différend avec son beau-père (Gérard DEPARDIEU), un richissime homme d’affaire juif, il se lance dans une combine imaginée pour se refaire une santé financière avec l’aide de deux comparses, leur mère (DANY), et son ami avocat (Michaël YOUN), et (se) prouver qu’il est capable de récupérer la garde de son fils.



Olivier MARCHAL signe là un polar comme il a l’habitude de nous en proposer, bien mené, avec tous les ingrédients qui le caractérisent, et nous entraine doucement dans les moiteurs anxiogènes et la « sombritude » du cercle infernal dans lequel le personnage s’enfonce et où il risque de se perdre !