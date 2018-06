Bonlieu Scène Nationale : Programme de la saison 2018/2019

Un avant goût de la présentation du 5 juin.« S’il était possible d’être un spectateur idéal de la saison à venir, voir tous les spectacles, on se rendrait compte que les artistes, plus particulièrement encore en ce moment, sont très branchés sur la marche du monde. Ce qu’ils font n’est pas gratuit. La plupart d’entre eux racontent à leur manière les thèmes qui traversent notre quotidien. A leur manière, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni dans le prosélytisme ni dans le littéral. Ils évoquent toutes les grandes questions, celles du genre, de la liberté, de la migration, de l’être, du temps.Je ne l’ai pas fait exprès en composant la saison prochaine ; ce sont les artistes qui, partout dans le monde sont de plus en plus sensibles à certaines questions, à certaines crises ».Et Salvador Garcia d’évoquer d’abord les « géants » que leurs ailes empêchent de marcher. Cyril Teste et Festen qui reviennent bousculer l’ordre établi, le cabaret cirque endiablé Terabak de Kyiv, la création de Pascal Rambert « Sœurs » et puis… Et puis, de la danse, des adaptations, des créations, de grands noms, du contemporain, du classique, des « Nouveaux Monstres », comme les appelle Salvador Gracia et finalement tout se mêle pour annoncer et composer une saison riche, variée dans laquelle chacun va pouvoir retrouver ce qu’il aime et découvrir de nouveaux chemins culturels et artistiques.Un cocktail à consommer sans modération, composé de Rachid Ouramdane, Rodrigo Garcia, Festen, Susheela Raman,Camille,Dada Masilo, Georges Lavaudant, François Chaignaud, Vincent Macaigne, Erik Truffaz, Laetitia Dosch, l’Orchestre National de France, Krzysztof Warlikowski, Philippe Torreton et Rachida Brakni, Stacey Kent,Isabelle Adjani, Didier Ostermeier, Rocio Molina, Juliette,marina hands, Jan Fabre en grand format…Pour reprendre les mots de Salvador Garcia, des géants, des monstres, et de petits éclats pour faire vivre Bonlieu et son public.