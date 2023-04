Bernard Anton s’engage en faveur de l’Ukraine dans un recueil poétique

Ici, Anton a entrepris la rédaction d’un nouveau recueil poétique. Le texte commence par des citations marquantes. Ce choix donne l’occasion au lecteur de comprendre immédiatement que le livre traitera du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Cette crise diplomatique sans précédent a affecté les vies de nombreux individus, même en France ou au Québec, qui se trouvent à distance du champ de bataille.

L’art permet aux créateurs de communiquer leur message de manière puissante et engageante sans recourir à la violence. Dans ce livre bref et peu volumineux, Bernard Anton dédie sa poésie au peuple ukrainien et à Volodymyr Zelensky, sous forme de haïkus. L’écrivain réussit à dépeindre un paysage apocalyptique et ravagé pour exprimer ses sentiments et sa vision d’une guerre inutile, qui ne fait qu’engendrer et entretenir une haine dévastatrice.