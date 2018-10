Aznavour, ce petit gars fraîchement débarqué de l’Aquarius nous a quittés

Le Petit Charles était aussi connu que le Grand Charles de par le vaste monde. Plutôt cabot, volontiers donneur de leçon bienveillant car il avait repris la main sur la vie qui lui avait joué des tours, de cartes et autres, Charles Aznavour disait qu’il faudrait se souvenir de son œuvre plutôt que de lui.



Et voilà t-y pas qu’il est à peine parti que tous les comédiens viennent jusque du sud de l’Italie chanter ses louanges en des touites de thuriféraires, pour faire signe en passant, montrer que, eux, sont encore en vie, prêts à jouer des coudes pour passer au premier rang du paysage audiovisuel et sociétal ? Certains, dignes successeurs de Monsieur de La Palice, s’ébahissent même de ce que Charles Aznavour fût encore en vie le jour qui précéda sa mort.



Un petit coin de Bohême s’en est allé avec Charles, ce tout jeune homme fraîchement débarqué de l’Aquarius.