Auditorium de Seynod, début de saison 2019/2020

Voici un extrait du discours amicalement détendu du Président de l’Auditorium lors de cette soirée du 19 septembre 2019.

Joseph Paleni a choisi de faire valoir ses droits à la retraite prochainement. Il est à la tête de l’équipe qui fait vivre l’Auditorium depuis 25 ans, qui a permis au lieu d’embellir son image et de bâtir son identité si bien qu’il est devenu un élément incontournable du paysage culturel du bassin annécien. Je dois aussi saluer l’engagement de toute l’équipe, mais revenons-en à Joseph. Il doit partir mais il n’est pas encore parti :-)

On a donc encore le temps d’organiser quelques ateliers de tressage de couronne, d’écriture de discours enflammés, d’astiquage de trompettes et d’autres cor(p)s.

Mais ce soir, c’est un événement majeur, la dernière fois que Joseph va présenter la saison de l’Auditorium…. et toute la salle d’applaudir.