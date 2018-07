Au coeur de l'Abbaye de Talloires avec Mme Chauvris

Isabelle Chauvris et son mari prennent la direction de l’Abbaye de Talloires qui est dans sa famille depuis vingt ans. Ils succèdent ainsi à Mme Kirchner qui dirige l’établissement depuis dix-sept ans. Mme Chauvris répond à Move-On.



Nous évoquons les Mille ans de l’Abbaye et nous sommes également avec vous dans la tradition et dans la transmission, familiale et culturelle.

Exactement, puisque différents temps se rejoignent, les Mille ans de l’Abbaye, vingt ans depuis que mes parents ont acheté le fonds de commerce de l’Abbaye. Les murs appartiennent à une famille talloirienne, la famille Perret ; ce sont aussi les cent cinquante ans de l’hôtellerie moderne.



D’où ces spectacles, animations qui se prolongent tout au long de la saison.

Nous avons mis l’accent sur le Millénaire parce que nous sommes l’hôtel le plus ancien du lac d’Annecy, l’un des plus anciens en France. La Révolution française a beaucoup détruit ici, mais il a été possible de dater de 1018 les premières pierres. L’abbaye était alors un tout petit établissement religieux qui est devenu par la suite un monastère puis une abbaye royale que les moines ont habité jusqu’à la Révolution…



Apparemment dans de très bonnes conditions de confort !

Exactement (rires). L’établissement est aujourd’hui un hôtel restaurant qui comporte une magnifique galerie tout autour de laquelle sont disposées les chambres, autrefois les cellules des moines .Elles n’ont pas été redimensionnées et la plus petite compte vingt mètres carrés ! Alors oui, les moines menaient une vie plutôt confortable. Nous avons une chambre classée qui correspond aux appartements du prieur d’autrefois.