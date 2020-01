Archipel Butor, un lieu de culture qui échappe aux étiquettes

Une maison d’écrivain et un manoir des livres : il n’en fallait pas moins pour rendre un bel hommage à Michel Butor et à son Œuvre. La présence d’un tel auteur, artiste et écrivain sur notre territoire est une réelle fierté. Pouvoir valoriser ce patrimoine l’est d’autant plus.

Faire de Lucinges le lieu de référence de Michel Butor et du livre d’artiste est rapidement devenu une évidence. Évidence rendue possible grâce aux investissements réalisés par l’Agglomération et ses partenaires, et à la collaboration des quatre filles de Michel Butor que nous remercions chaleureusement.

En imaginant ces lieux qui lui sont dédiés, Annemasse Agglo s’engage dans la conservation de son patrimoine et la diffusion de la culture au plus grand nombre. Appelés à un rayonnement international, la maison d’écrivain et le manoir des livres rendent compte d’une géographie sans frontières.



Christian Dupessey, Président d’Annemasse Agglo.