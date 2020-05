Annecy, ville endormie prête à refleurir

« L’intelligence est la capacité de s’adapter au changement » et « C’est le passé qui nous dit qui nous sommes. Sans lui, nous perdrions notre identité. »

Homme de territoire, attaché à sa ville, Jean-Marc Favre avait des fourmis dans la caméra et dans l’appareil photo jusqu’à ce que la ville d’Annecy lui demande de filmer la cité pendant cette période tellement inhabituelle. Sans doute parce que les archives ne sont pas destinées à dormir au fond des mémoires assoupies. Stephen Hawkins disait :Alors pourquoi ne pas transmuer le repliement physique qui nous a été imposé pendant quelques semaines en ouverture, en déploiement respectueux envers la nature, l’architecture, l’Histoire… qui respirent si bien sans nous.Pourquoi ne pas nous insérer humblement, à la suite de cette parenthèse, dans une nouvelle harmonie entre patrimoine naturel, culturel et projection vers l’avenir de manière à donner plus de sens et de plénitude à nos vies.Transformons ce que beaucoup appellent -à juste titre- un magnifique terrain de jeu en terre d’expérimentation de nous-mêmes, de notre environnement, de nos liens.La ville d’Annecy, le lac, les montagnes semblent attendre notre réveil. N’envisageons plus la réalité dans laquelle nous baignons uniquement à petite hauteur humaine, réalisons que nous sommes une dimension de cette réalité qui nous dépasse et que nous habitons pour un temps.La vie est mouvement, la Haute-Savoie est mouvement. Celui-ci s’exprime par l’Histoire, par l’art baroque, par tous les sports de glisse, par le flux incessant de l’eau. Les contraintes des montagnes ne sont en réalité que l’écrin du mouvement et de l’eau qui représentent la vie.Ces images soulignent les liens naturels entre la ville d’Annecy et son cadre naturel, les liens avec un passé, des traditions. N’y manque que la présence humaine dont la première expression pourrait consister à refleurir la cité.Respectons-la. Elle est si belle.