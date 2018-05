Annecy Paysages du 30 juin au 2 septembre 2018

Faire de la ville unpartagé.Profitez de l’été pour vivreautrement. Demeurez éveillés à la belle étoile de l’art, des jardins, des rencontres que vous proposeen vous ouvrant 23 lieux d’installations artistiques. C’est à se demander si l’art investit la ville ou si la cité devient un écrin artistique. Mais, et pourquoi pas ? Si l’art n’est pas cette rencontre, ce lien nouveau qui peut susciter tant de parcours géographiques d’un lieu à l’autre, d’une émotion à l’autre, d’une découverte à l’autre.Ce « détournement onirique » débutera leavec «», un spectacle à l’échelle de la ville avec pique-nique géant, ascension de l’église Notre-Dame, parade d’aérosculpture, funambulisme, concerts…Cette manière festive et artistique d’envisager la ville repose sur les liens, le partage puisque de nombreuses associations et structures y épaulent Bonlieu.Retrouvez toutes les informations à cette adresse : www.annecy-paysages.com/