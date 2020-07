Annecy Paysages. Comment s’évader en ville...

Il y a bien longtemps, une ville d’outre-Méditerranée avait choisi « Ne bronzez pas idiots » comme slogan estival.On pourrait transposer et proposer pour Annecy « Déconfinez naturellement ».Déconfinez-vous la tête, les émotions, la sensibilité, redécouvrez des liens naturels avec la culture et la nature conjuguées à l’intérieur de la ville. Une sorte d’écologie artistique, culturelle, naturelle et urbaine.Pour cette édition 2020 découvrez 13 œuvres inédites, revoyez 5 œuvres et entretenez votre relation avec9 réalisations pérennes.Quelques titres ou extraits de titres afin de souligner l’inventivité : Babel, Rainbow, L’origine, Sans détours, Paysages d’orientation, Brèches mécaniques, Place aux vers ! Natures en mouvement, Implantations, La Haie d’honneur, Un potager dans la ville , et enfin…Échappée.Échappez-vous en ville !