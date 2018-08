Annecy Cinéma Italien 24-30 septembre 2018

Au cœur de l’été, certains pensent déjà à la rentrée, adoucie par certains rendez-vous dont le Festival du Cinéma Italien d’Annecy fait partie.



Deux nouvelle sections pour cette 2° année sous la direction de Francesco Giai Via.

L’une offrira des ateliers de réalisation de documentaires, de montage, de composition de musique de films, l’autre la projection de séries italiennes de qualité.



Encore un peu plus d’Italie à Annecy pour le plaisir de tous.

Et une nouvelle affiche d’Emiliano Ponzi.