À la rencontre des lycéens de "La Gazzetta"

« Du repos, attends, quoi ??! » s’épuise à écrire le philosophe qui saura mettre à profit quelques citations célèbres :

« Il faut se reposer avant d’être fatigué. »

« Une petite sieste et ensuite, hop, au lit » (Proverbe corse).

« Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue. » Pierre Dac.

Épuisés par un intense travail de collecte des informations, de rédaction les élèves du lycée Gabriel Fauré qui ont concocté la Gazzetta du Festival du Cinéma Italien d'Annecy ont encore trouvé quelques ressources au plus profond d’eux-mêmes pour répondre aux questions de Move-On.La rapidité du travail pour réaliser La Gazzetta. La bonne ambiance. Le prêt d’un appareil photo sur trois jours pour essais, pour voir. Faire des dessins sur demande. La photogénie de certains élèves [A ne pas confondre avec le génie de la photo]. Entendre des camarades chanter comme des casseroles. Que l’on me pose cette question.[ Déjà à ce stade des réponses, il est possible de se demander si les efforts demandés à d’innocents lycéens n’ont pas abouti à une telle fatigue que certaines réponses laissent transparaître un état second ; sinon cet humour résulte du travail d’équipe et de l’ambiance du Festival…]« L’avenir nous le dira » répond un(e) philosophe dont un autre complète harmonieusement la pensée avec « L’espoir fait vivre. » Il est aussi question de continuer l’expérience de la photographie et des interviews ou de développer l’esprit de confiance apporté par le groupe.Des connaissances, des rencontres, la fierté de voir son travail lu par beaucoup de personnes, passer à la TV, aider les autres par son énergie et sa bonne humeur, découvrir des films de genres différents.Du repos, répond de nouveau un philosophe.Il nous a aidés à mieux nous connaître, à travailler l’esprit d’équipe nécessaire dans le monde du cinéma. Des moments de complicité, de rire et de n’importe quoi.Du repos, toujours, reprend le philosophe, adepte de Léon Paul Fargue et de « L’éloge de la paresse », sachant que la paresse est le principal moteur de l’humanité car elle développe l’ingéniosité de ceux qui souhaitent être efficaces en travaillant le moins possible.Interviews, photographies, tournures de phrases, rédaction d’une vraie critique.On remarquera que des réponses de ces lycéennes et lycéens ressort tout un art de vivre prometteur… et plus sérieusement que l’expérience qu’ils ont partagée vaut toutes les pédagogies actives, différenciées et autres.La rédaction de La Gazzetta était composée de :Aurore,Julia,Lou-Ann, Soline, Camille, Eléna, Clara, Quentin, Arwen, Sidney, Juliette, Nathan, Bastien, Axelle, Nino, Anaïs, Mathilda, Méline, Saga, Alvaro, Jeanne, Camille, Kilian, Hugo, Shana.